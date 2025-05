Ivan Rakitic, pieza clave en la conquista de la última Champions de los catalanes en 2015, no puede evitar mirar a la actual generación y maldecir a los dioses del tiempo. Porque a pesar de jugar junto al tridente conformado por Messi, Neymar y Luis Suárez, siente que Yamal podría haber llevado más alto a ese equipo de época.

La suya es una aparición como pocas se recuerdan en el panorama futbolístico mundial, que comenzó con el debut el 29 de abril de 2023, aún con 15 años , destacó el club en un comunicado. Desde ese día no ha hecho más que crecer en importancia sin dejar de lado su estilo divertido, valiente y desacomplejado .

Ap y The Independent

▲ El futbolista de 17 años fue vital esta temporada para los catalanes y el favorito para ganar su primer Balón de Oro. Foto Afp

La verdad es que es muy difícil poner a alguien en ese equipo, no sólo del Barcelona, sino de todas partes , dijo. Pero los buenos jugadores siempre son bienvenidos, siempre pueden ayudar, y me preguntaron si habría espacio para Lamine. Si juegas con Leo, no hay espacio para nadie. Pero habríamos encontrado la manera de encajarlo, eso es obvio. Es un tipo increíble .

Rakitic no es el primero en elogiar a la sensación del Barcelona. Tampoco es el primero en tener a Yamal en la misma línea que Messi. El español sin duda juega en cualquier equipo del planeta hoy día. Pero al decir esto, Rakitic cree que Yamal jugará en cualquier plantilla de la historia, porque si eres lo suficientemente bueno para el Barça de esos años, has alcanzado el techo de tu calidad.

Los paralelismos con los legendarios miembros de aquel tridente son evidentes. Al igual que Messi, Yamal es el último enigma adolescente del Barcelona que busca el título de mejor jugador del mundo. Y como los tres, está a la altura de las circunstancias cuando más importa, mostrando una brillantez deslumbrante que encamina a su equipo hacia la gloria, por lo que no es de extrañar que Rakitic lo tenga de favorito para ganar su primer Balón de Oro.

Con Flick al frente, Yamal encajó perfectamente en el estilo de ataque del preparador alemán, que además dio más protagonismo al polaco Robert Lewandowski y recuperó para la causa al brasileño Raphinha, quien también terminó esta temporada en estado de gracia.

Si logra llevarse a casa el prestigioso galardón, lo habría logrado cuatro años antes que su ídolo, el ocho veces ganador Messi. “Hablamos de un chaval de 17 años; esto nos dice que no es cuestión de edad“, insiste el croata.