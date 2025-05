Alberto Aceves

El argentino Gabriel Milito piensa en las palabras de Matías Almeyda, lo hace para recordar el proceso, los campeonatos obtenidos al frente del Guadalajara y definir con el mismo perfil lo que representa su llegada a la dirección técnica del club tapatío en una época de decepciones frecuentes. ¿Cómo llego yo? Con la misma idea que Matías, la de despertar al gigante dormido , afirma el ex futbolista del Barcelona, presentado oficialmente en el cargo por el director deportivo del club, Javier Mier, para encabezar un proyecto por dos temporadas.

Cómo no reconocer lo que fue su estadía en el club. (Almeyda) marcó una época, consiguió cinco títulos, a pesar de todo lo que cuesta ganar uno. Vengo con esa intención. ¿Cuánto puede llevar eso? No lo sabemos, pero ojalá que podamos construir un equipo ganador rápidamente. Sabemos que en el futbol es complicado. Hay situaciones que vivir, derrotas que uno no desea, pero las cuales forman parte del aprendizaje. Es imposible ganar siempre y no ganar nunca, mucho menos si uno representa a un club tan grande como Chivas , agrega.