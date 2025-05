Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de mayo de 2025, p. a10

A Carlos Vela no le gustaba el futbol, pero lo jugaba como un delantero de élite. Su historia encarnó una extraña paradoja en la que los más prestigiosos entrenadores, directivos y antiguas leyendas de este deporte, como Hugo Sánchez, lo consideraron uno de los mejores en el mundo mientras él, casi siempre pegado a la televisión, prefería sentarse a ver partidos de la NBA en los que participaba LeBron James. El mexicano anunció ayer su retiro a los 36 años. Lo hizo a través de un video con imágenes de todos los clubes en que militó –Chivas, Salamanca, Osasuna, Arsenal, West Bromwich, Real Sociedad y LAFC–, después de siete meses de estar inactivo.

Puedo ver cuatro partidos de basquetbol por uno de futbol, porque a los 10 minutos le cambio , dice el talentoso atacante quintanarroense cada vez que alguien lo encuentra en Los Ángeles, Miami o Cleveland, durante algún partido de los Lakers en la liga estadunidense. Desde chiquito jugaba al basquetbol en Cancún, pero llegó una edad en la que tuve que decidir por un solo deporte. Es difícil saber qué jugador hubiera sido, pero hoy no hay nadie tan malo como era yo . Esa alegría al hablar de las duelas, de LeBron o Michael Jordan –leyendas de la NBA–, pocas veces la produjo el futbol a lo largo de su carrera.

Vela renunció a jugar la Copa del Mundo de Brasil 2014, ade-más de que rechazó convocatorias de la selección por más de tres años. Regresó para el ciclo mundialista rumbo a Rusia 2018, competencia en la que convirtió un gol ante Corea del Sur y dejó de disfrutar de las concentraciones. Tres años más tarde, el argentino Gerardo Martino, entonces seleccionador nacional, escuchó por los medios de comunicación que al Bombardero no le disgustaba la idea de formar parte de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero esa opción fue rechazada.