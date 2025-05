Reconoció que el Taller de Gráfica Popular es una influencia central para él: “No podría hacer gráfica que no tuviera ese sentido de hablar, de decir algo desde mi perspectiva y desde la experiencia de la gente que vive como yo, que transita y habita la ciudad.

Antes de abordar esta temática de gráfica urbana, realizaba obras más cercanas a la gráfica del 68. Hablaba de la lucha magisterial, de Atenco, de Acteal, temas sociales muy duros. Pero abordar esos tópicos a veces no es muy bien recibido, porque son crudos, son imágenes que no se le desean a nadie y que, en teoría, no tendrían por qué estarse replicando , explicó.

Agregó que la gráfica urbana le ha permitido abordar esos temas desde otra perspectiva. “Por ejemplo, en una de mis piezas hay un policía golpeando a un maestro dentro de un periódico, mientras el conductor de un automóvil, ajeno a todo, va fumando y le dice al limpiaparabrisas: ‘Ahorita no, joven’. Esa riqueza que me ofrece la ciudad me permite seguir tocando esos mismos temas, pero de una forma más sutil, menos directa y cruda, aunque el mensaje de fondo siga ahí”.

Para la exposición, Juan Rafael Coronel y el equipo de la Galería hicieron una revisión de su obra completa. Fue muy interesante porque tuvieron una visión complementaria sobre el trabajo que sentía que me representaba .

Resaltó la atención que pusieron en tres piezas inéditas realizadas entre 2008 y 2009 y que, junto con las recientes, generan un diálogo sobre la transformación y persistencia de una mirada creativa.