Sin embargo, pues, se da un cambio climático en el planeta. Los inviernos son menos fríos y los veranos más calientes, aunque el cuerpo no sea capaz de comparar con la precisión de un termómetro las temperaturas de un año a otro y la memoria no guarde el recuerdo preciso de las sensaciones de frescura o de calor durante las distintas estaciones. Pero si nuestro cuerpo no posee la memoria física capaz de graduar las sensaciones de calor o frío, otras muy reales señales pueden indicarnos que sí cambia el clima de la Tierra.

Pensé que se había escapado de alguna jaula como el perico que se escapa por la ventana en Una giornata particolare, filme de Ettore Scola con Sophia Loren y Marcello Mastroianni; obra maestra que, con el fondo de la visita de Hitler a Mussolini en pleno auge del fascismo, relata el encuentro amoroso de un ama de casa abrumada por el quehacer y un homosexual perseguido por los esbirros del régimen, a partir de la fuga del perico.

No, la bella cotorra no se había escapado de una jaula, me aclaró Emmanuelle desde su ventana. Había llegado del sur. Esta migración de aves tropicales hacia Europa se explica por el calentamiento terrestre. Si me quedaba alguna duda, una enfermera me confirmó el fenómeno de esta migración: ella ha visto, en los patios con vegetación de otros edificios que visita por su empleo, aves tropicales que se instalan en los árboles de París. Le tocó ver incluso un hermoso tucán con su colorido plumaje y su largo pico. Como, en principio, los tucanes provienen de las regiones del Amazonas, me pregunté si el tucán habría viajado desde tan lejos para llegar a la capital francesa. En fin, si las mariposas viajan miles de kilómetros, ¿por qué un tucán no volaría otro tanto? Al parecer, los pájaros han sabido hacer frente al cambio climático gracias a la emigración. Por suerte, es inútil cualquier ley contra la inmigración de pericos, por extranjeros que sean. Los animales nos han enseñado muchas cosas a lo largo de la Historia y pueden seguir enseñándonos a vivir en paz si somos aún capaces de aprender.

