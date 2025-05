Armando G. Tejeda

Miércoles 28 de mayo de 2025

Madrid. Los referentes artísticos de Duane Michals (Estados Unidos, 1932) no han sido nunca fotógrafos, más bien se ha inspirado en artistas como Magritte, De Chirico y Balthus, a fin de construir un lenguaje conceptual que lo ha convertido en uno de los grandes referentes de la fotografía contemporánea. La Fundación Canal de Madrid, en el marco del festival PhotoEspaña, concibió la retrospectiva Duane Michals: El fotógrafo de lo invisible, la cual abarca seis décadas de su trabajo y en la que se muestran desde sus primeras imágenes –algunas de sus piezas más celebradas, como los retratos de Andy Warhol o Pier Paolo Pasolini– hasta su más reciente producción.

Creo en lo invisible; no en lo visible. La realidad no me interesa en absoluto. Prefiero vivir en un mundo irreal, me parece más estimulante. Para mí, la realidad está en la intuición, la fantasía, y en esa pequeña voz en mi cabeza que me dice: ¿no es acaso esto extraordinario? , dijo el propio Michals en un video sobre su trabajo, que se incluye en la exposición.

El fotógrafo de 93 años se ha empeñado en vivir, desde que comenzó su trayectoria vital, fuera de las reglas y con la intención de construir un universo propio, alejado de lo establecido.

Esta es la mayor retrospectiva de su trabajo en Europa, la cual reúne 150 piezas que ofrecen una amplia visión de su obra, desde sus primeras series hasta piezas creadas en 2025, y se cierra con unos videos en los que el artista explica algunas claves de su proceso creativo.

La selección de obras para esta exposición, en la que ha intervenido el propio Michals y creada exprofeso para la Fundación, incluye una amplia variedad de trabajos, entre los que destacan sus series fotográficas más conocidas como Encuentro casual (Chance Meeting, 1970) y Las cosas son raras (Things are Queer, 1973), así como retratos de los artistas Marcel Duchamp, René Magritte o Joseph Cornell, a los que admiraba y quienes influyeron en el desarrollo de su singular estética y estilo, retratos de celebridades contemporáneas como Tilda Swinton o Grace Coddington, y autorretratos cargados de humor que, además, revelan su profunda introspección.