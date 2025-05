L

a existencia de Estados Unidos ha sido una catástrofe continua para el mundo. Muchos europeos pueden ahora sumarse a esta afirmación. EU ha asesinado a diestra y siniestra durante la mayor parte de su historia; ninguna potencia dominante en la historia tiene en su haber, y probablemente no tendrá, la cantidad de muertes humanas que ha perpetrado el imperialismo yanqui. Trump cree que el planeta está poblado de enemigos de EU y tiene que matarlos a todos. Algo así dijo en West Point.

Trump dice querer alejarse del apego ho­mi­cida de muchos de sus antecesores, aunque ha iniciado quizá el mayor proyecto de producción de misiles balísticos de EU ( Golden Dome). Quiere sociedades sin guerra, que acepten ser exprimidas sin miramientos: la insaciable avidez del mercader no cesa nunca. El mayor afán de Trump –que a él mismo le parece jocoso– es bolsear a todo mundo. Así lo tasa todo: cuánto cuesta, cuánto vale, cuánto gano. Lo demás es nonsense.

Trump no quiere la hegemonía sobre las sociedades del mundo; el consenso no es lo suyo. Necesita el puro dominio, y para Trump dominar es someter: me pagas y me concedes lo que se me dé la gana, o te aplasto como a una mosca a punta de arancelazos, y con las armas si es preciso. Trump representa la estación final de una historia de pérdida de la hegemonía mundial de EU. Él lo sabe, a su modo. Pero ese hecho no lo inquieta; lo primordial es que la caja registradora suene.

México mantiene una dependencia económica profunda respecto de EU. De ahí brota una política económica siempre acotada; la política económica no produce hoy esa dependencia. La dependencia nace de la estructura productiva industrial de México, en gran medida inserta en la de EU. Pero es con la política económica de largo plazo que, gradualmente, podría ser superada. Y es necesario hacerlo porque hoy nos mantiene con una economía industrial trunca, inacabada, cuyo timón no está en México. Está en EU y en manos de innumerables empresarios extranjeros. La dependencia se traduce en una sangría de valor que nos mantiene con niveles de ingreso nacional más bajos de lo que podría ser con una economía más integrada y diversificada. Agreguemos que no hay economías, hoy día, integradas totalmente en un territorio nacional: hoy tenemos un modo de producir global, una división internacional del trabajo que complementa a todos y en ese marco nos moveremos en el futuro previsible. La globalización llegó para quedarse, pero alcancemos una autodeterminación suficiente, decidiendo cómo nos insertamos en la economía global, qué y cómo queremos producir para satisfacer las necesidades, primero, de todos los pobres. Por el bien de todos.