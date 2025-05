La coordinadora insistió en que la mesa de negociación para el diálogo debe ser con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y no con los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres, pues sus respuestas son nulas y no resuelven las demandas del magisterio.

Reiteró que si llegan sin respuesta al primero de junio habrá manifestación, pero si hay solución antes, entonces no, porque no nos interesa .

Ante la declaración que se hizo en la conferencia presidencial por la protesta frente al Instituto Nacional Electoral (INE) y de querer supuestamente boicotear la elección judicial, aseveraron que no hay una acción definida para el primero de junio, no somos abstencionistas por principio, somos independientes ideológicamente .

Los dirigentes sindicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no hemos declarado el boicot que significaría anular una elección del Poder Judicial, no está trazado alguna situación sobre el primero de junio .

Pérez insistió en que si estos funcionarios con quienes ya hemos dialogado tienen respuestas nuevas a la abrogación de la reforma a la ley del Issste del 2007 sí (aceptarían el diálogo), pero si no las tienen qué caso tiene volver a sentarnos con ellos; por tanto, la CNTE mantiene su exigencia de reinstalación de la mesa de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) con la presidenta Sheinbaum Pardo .

Pedro Hernández recalcó que hay una necesidad de diálogo, pero con respuestas, porque si no, se vuelve un monólogo en el que te dicen sólo hay esto y no podemos cuestionarlo. Una negociación implica acercar, y hasta el momento todavía está distante. La Presidenta dice que no hay recursos, nosotros decimos que sí; busquemos un término entonces .

En el día 12 de movilizaciones como parte de su huelga nacional, cientos de profesores se manifestaron desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la SEP, sede de avenida Universidad, y del INE, recintos que fueron resguardados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desde temprana hora, incluso antes de la llegada de los docentes.

En el INE, más de 500 elementos de la SSC, junto con vallas metálicas, protegieron el inmueble. Desde el domingo, la instrucción fue laborar de manera virtual, lo cual fue complicado a seis días de que se efectúe la elección judicial. En tanto, en la SEP alrededor de 300 policías resguardaron las instalaciones.

Por la noche, un poste metálico de alumbrado público cayó sobre la calle de Palma, en el Centro Histórico, donde se encuentra el campamento de la CNTE, sin que se registraran heridos. En sus redes sociales, la Autoridad del Centro Histórico informó que se atendió la emergencia, en colaboración con las áreas técnicas de alumbrado público de la Secretaría de Obras y Servicios y de Teléfonos de México.