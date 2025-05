Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 27 de mayo de 2025, p. 3

La presidenta Claudia Sheinbaum descalificó la práctica antidemocrática de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y cuestionó su coincidencia con los sectores más conservadores en su pretensión de boicotear la elección en el Poder Judicial: hoy plantean ir al Instituto Nacional Electoral. Me pregunto: ¿qué tiene que ver la demanda de la derogación de la Ley del Issste del 2007 con el INE? Ahora, ya plantean lo mismo que la derecha: boicotear la elección del domingo .

En conferencia, expresó su coincidencia con la CNTE en condenar la reforma a la Ley del Issste de Felipe Calderón. Sin embargo, regresar a una situación previa a la de 2007 en este momento representa una carga a las finanzas públicas . Estarían en problemas los recursos públicos para programas de bienestar, para obra pública, para el salario de los trabajadores del Estado, todo lo que representa el presupuesto público .

–¿Usted recibiría directamente a los líderes de la CNTE o seguiría encomendando la tarea?

–En este momento el diálogo es con la Secretaría de Gobernación; el secretario de Educación Pública y el director del Issste, la Secretaría de Hacienda están presentes en el diálogo. Ellos tienen toda la atribución para negociar. Si se reunieran conmigo sería igual que si se reunieran con ellos, estamos en contacto permanente.

Añadió: había diálogo planteado desde el primer momento que llegaron al Zócalo, con la Presidenta, el viernes. No es que yo me hubiera negado a dialogar con ellos, sino que había una mesa puesta de diálogo, y aun así, ellos, de todas maneras: golpearon periodistas, cerraron el aeropuerto, ¿con qué demanda?, que la Presidenta se siente a dialogar. O sea, ¿cómo? Si ya me iba a sentar a dialogar .

Sheinbaum fue muy insistente en equiparar la intención de la CNTE de boicotear la elección con el llamado a no votar de la derecha: se parece mucho la actitud de boicotear la reforma al Poder Judicial (...). O sea, los más conservadores de los conservadores con los supuestamente más radicales . Por ello, convocó una vez más a la ciudadanía a acudir a votar el domingo, porque esta elección la decidió el pueblo de México.

–¿Sospecha de un acercamiento directo entre grupos opositores a la elección judicial con la CNTE?