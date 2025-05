A

lo largo de la historia se ha culpado a los migrantes de generar grandes males a la sociedad. Desde la difusión de pandemias hasta guerras profundas están presentes en el imaginario popular. Para señalar un solo ejemplo, el rapto de Helena, la esposa del rey Menelao de Esparta, por parte del príncipe Paris, generó una guerra de 10 años que acabó con Troya.

Sin embargo, la realidad es otra: los migrantes enriquecen la comunidad a la que llegan y a la humanidad en su conjunto. Cada persona que arriba a otra sociedad lleva consigo nuevas ideas, nuevas técnicas, nuevas culturas. Generalmente se trata de gente joven que trabaja con ahínco para salir adelante.

Ahora, los indocumentados reciben una carga mayor que el resto de la sociedad. Como no cuentan con papeles, no les pagan prestaciones, no declaran impuestos a su nombre, los explotan tiempos extras sin compensación alguna, los corren cuando quieren y, en muchas ocasiones, el pago pactado se queda en una simple promesa, por no hablar de otros abusos y maltratos personales.

El gran problema para estas personas es que no tienen derecho alguno en la sociedad a la que llegan, en algunos casos ni siquiera les dan el derecho de existir, y en estas condiciones es difícil que prospere cualquier reclamo que hagan ante el gobierno. En cualquier momento, los dueños del capital e incluso sus vecinos los denuncian a la migra y así se acaba el sueño americano.