El nuevo movimiento de la CNTE estuvo planeado para que coincidiera con la elección judicial del 1º de junio. Algunos de sus dirigentes amenazan con boicotearla. En paralelo, llevan a cabo acciones como la toma del aeropuerto buscando que la policía los reprima y así tener los mártires que necesitan. Un aforismo jurídico dice que nadie está obligado a lo imposible y es lo que les ha venido diciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. No hay recursos para satisfacer sus demandas. Argumentan que en campaña hizo promesas y ahora debe cumplirlas. La CNTE ha recibido más de lo prometido. ¿Qué sigue? Recordar cómo comienzan y terminan sus movilizaciones. Y tener paciencia. El diálogo está abierto con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. No tienen apoyo popular, afectan la vida diaria de la gente y la actividad de los negocios.

stamos diciendo que ya está resuelto el tema? Por supuesto que no, pero la gente tiene que saber que hay 25 por ciento menos homicidios de los que habían ocurrido, es la cifra más baja desde el 2018”, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la reunión con los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados que se prolongó por más de tres horas. Ha habido grandes resultados, ha habido acciones heroicas de parte del Ejército, Marina, policías estatales, la propia Secretaría de Seguridad , agregó. Un caso: la Secretaría de Marina rompió su propio récord con un solo aseguramiento, que se suma a más de 38 toneladas de cocaína confiscadas en altamar. Tiene razón. Sin embargo, un solo caso, el asesinato de la secretaria privada y el asesor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México generan duda en la ciudadanía sobre los avances. No hay de otra: seguir, persistir, no perder el ánimo, en la ruta trazada.

Díselo a Claudia

Asunto: Banco del Bienestar en Querétaro

Veo con tristeza que en mi municipio el servicio de nuestro Banco del Bienestar, después de ser muy eficiente, se ha ido deteriorando a grado tal que el trato ahora resulta indigno. Me explico: el pasado viernes fui a cobrar mi pensión y me sorprendió que a las 3 de la tarde aún había una fila muy larga, de pie, aproximadamente 50 por ciento de los que esperaban cobrar. Mi segunda sorpresa fue cuando un vigilante sale a decir que sólo pagarán hasta 3 personas después de mí. Cuando llegó mi turno esperé a la mujer que al parecer da las órdenes y le pregunté por qué cerrar antes de las 5 de la tarde, que era la hora original y por qué la fila de gente de la tercera y cuarta edad tiene que permanecer de pie. Sólo me contestó que no cuenta con sillas y que habían abierto a las 8 de la mañana, por lo mismo pretendían cerrar a las 4. Es bueno el trato de nuestra Presidenta para los ancianos y ancianas, pero no se imita en el banco, porque los comentarios e instrucciones por parte del personal suelen ser autoritarios y despóticos. La mitad se quedó a ver si de casualidad no se acababa el dinero.

José Rafael Perusquia. Pedro Escobedo, Querétaro

Twiteratti

La Jornada es parte fundamental del cambio en México. Su capacidad reflexiva y contundencia de argumentos combatieron y cimbraron los vicios del poder y de los poderosos cuando el país se hundía en corrupción y cinismo bajo los gobiernos del PRI y del PAN. Aprendimos a pensar.

Pedro Preciado N. @pedropreciadon

FaceBook: galvanochoa

Tiktok: galvanochoa

X: @galvanochoa

Instagram: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com