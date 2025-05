Orlando Pérez

Especial Para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 27 de mayo de 2025, p. 23

Quito. Invitado especial de Daniel Noboa a la toma de posesión de su nuevo mandato, el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr, afirmó en Quito que probablemente la estadunidense Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) habría colaborado en el asesinato del ex presidente ecuatoriano Jaime Roldós, en 1981.

En entrevista para el diario guayaquileño El Universo, Kennedy Jr recordó que fue el mismo Roldós quien lo invitó, en 1980, a realizar un viaje por algunos sectores de la sierra Andina y según muchas personas le decían que el entonces joven presidente ecuatoriano era el John F. Kennedy de América Latina .

El secretario de Salud fue el representante de la delegación de Estados Unidos en la juramentación de Noboa ante la Asamblea Nacional en Quito, el pasado día 24. De hecho, en junio de 2024, Kennedy Jr afirmó a la cadena Univisión que Daniel Noboa se crio en su casa . Y en varias ocasiones se ha resaltado esa relación, que también tuvo con el padre del presidente ecuatoriano, el multimillonario Álvaro Noboa, desde 1994, en un encuentro empresarial en Nueva York.

Exactamente hace 44 años falleció Roldós en lo que se conoce hasta ahora como un accidente de aviación cuando se dirigía a la fronteriza ciudad de Loja, muy cerca de Perú. En ese supuesto accidente falleció toda la delegación y tripulación, incluida la esposa de Roldós, Martha Bucaram, quien era hermana del ex presidente Abdalá Bucaram (entre agosto de 1996 y febrero de 1997).

De acuerdo con el reporte del diario guayaquileño, Kennedy Jr comparó la personalidad de Noboa con la de Roldós: No necesariamente en lo político, sino en su carácter, en su compasión, su compromiso con los pobres, con las comunidades indígenas, su determinación, su disciplina, su inteligencia . Acotó: Me sentí muy descorazonado y desesperanzado con lo que pasó a Roldós, que probablemente fue asesinado con la ayuda de la CIA .

Oficialmente la duda ensombrece la muerte de Jaime Roldós. Las pistas de que fue un asesinato por ser incómodo a los grandes intereses de los grupos económicos del Ecuador y en América Latina se expusieron en varias publicaciones y en documentales, el más connotado, La muerte de Roldós, del cineasta Manolo Sarmiento, que tuvo récord de asistencia en las salas de exhibición en todo el país andino y ganó varios premios internacionales.

Además, en 2004, se publica el libro Confessions of an Economic Hit Man (Confesiones de un gánster económico), de John Perkins. El autor dedica la obra a los presidentes Omar Torrijos y Jaime Roldós. “Sus aviones se estrellaron, pero no se trató de ningún accidente –escribió el autor–, sino de asesinatos motivados por la oposición de ambos a la cofradía de dirigentes empresariales, gubernamentales y financieros que persiguen un imperio mundial.”

Kennedy Jr es sobrino del trigésimo quinto presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, quien fue asesinado en 1963, e hijo de Robert F. Kennedy, quien fue fiscal general, senador y precandidato presidencial; en 1968 también fue asesinado.