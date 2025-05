Reuters

Periódico La Jornada

Martes 27 de mayo de 2025, p. 22

Filadelfia. Al menos dos muertos y nueve heridos era el saldo preliminar de un tiroteo ocurrido anoche en Fairmount Park, en el norte de Filadelfia, informó la estación de televisión WPVI, afiliada a ABC News. La policía de Filadelfia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Al menos dos de las víctimas eran menores de edad, dijo la policía citada por la estación, pero que aún no se conocían las edades. A lo largo de la jornada, mucha gente acudió al parque ubicado en la intersección de Lemon Hill Drive y Poplar Drive, con motivo del Día de los Caídos. Algunos reportes indicaron que al momento del ataque, 22:30 horas, había unas 200 personas en el lugar. Otra persona fue trasladada al hospital tras ser atropellada durante el caos que generaron los disparos de arma de fuego, reportó CBSNews. Al cierre de esta edición no había información sobre el agresor.