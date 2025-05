Afp, Ap y Europa Press

Martes 27 de mayo de 2025, p. 22

Kiev. Rusia lanzó durante la noche del domingo un bombardeo con una cifra récord de drones contra Ucrania, reportaron ayer las autoridades de la nación eslava, después de que el presidente estadunidense, Donald Trump calificó de loco a su par ruso, Vladimir Putin, y advirtió que Moscú se expone a más sanciones si continúa con los ataques.

Durante tres noches consecutivas, el Kremlin bombardeó Ucrania con lanzamientos a gran escala de aviones no tripulados, una estrategia que logró saturar las defensas aéreas y provocó al menos 13 muertos, informó Kiev.

El mandatario estadunidense, que no suele criticar a su homólogo ruso, lanzó una dura advertencia: Siempre he tenido una buena relación con Vladimir Putin, pero algo le ha ocurrido. Se ha vuelto completamente loco , escribió el domingo en su red Truth social.

Siempre dije que él quiere toda Ucrania, no solamente un pedazo, pero si lo intenta, llevará a Rusia a la perdición , añadió.

Moscú restó importancia a las críticas y argumentó ayer que el jefe del Kremlin está haciendo lo necesario para garantizar la seguridad de Rusia , y que los bombardeos son medidas de represalia a los ataques con drones ucranios contra territorio ruso. Este es un momento crítico, cargado de tensión para todos, así como de reacciones emocionales , declaró el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

Trump tuvo también reproches para su contraparte ucrania, Volodymir Zelensky, al considerar que no hace ningún favor a su país hablando como lo hace , y añadió: todo lo que sale de su boca causa problemas, no me gusta, y será mejor que pare .