Jorge Caballero

Martes 27 de mayo de 2025

El director Luis Ayhllón presenta su cuarto largometraje original, Partida, con las actuaciones estelares de Álvaro Guerrero, Rodrigo Vázquez y Quetzalli Cortés. En palabras del realizador, la cinta es una declaración de principios en varios sentidos; por un lado, representa la búsqueda de nuevas formas de producción para cine y, por otro, la posibilidad de contar historias que apuestan por lo esencial .

En entrevista con La Jornada, Ayhllón informó que su filme está basado en la obra teatral que escribí en 2007 y durante la pandemia trabajé para adaptarla a guion cinematográfico porque sentí que podía ser una película interesante, una metáfora de la situación que estábamos viviendo. En cuestión de la producción, era interesante tener el control de hacerla en una sola locación y que apostara solamente por el trabajo actoral .

Partida cuenta la historia de un jefe de oficina de abogados que disfruta del perverso juego de poder que provoca entre dos de sus empleados. Es una película intensa que mantiene al espectador atento a la intriga, mientras suscita la reflexión en torno a temas de interés actual, como la explotación laboral, los códigos machistas en las relaciones de trabajo y la lucha por el poder inherente a los seres humanos.