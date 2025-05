El primero de sus corridos fue escrito entre 2012 y 2013, titulado igual que el disco, y el último es de agosto pasado. Están atravesados por la lamentable existencia en nuestro país del absurdo término legal de exceso de legítima defensa , que es “como decirle a las morras: ‘tienes el derecho a defenderte, pero no puedes defenderte tanto’. Eso fue lo que me causó mucho asombro”, dijo la artista.

Quintana anunció que este año se estrenará una película documental que aborda el proceso creativo del disco Cosas que sorprenden a la audiencia y de por qué existe el exceso de legítima defensa , con el caso de Yakiri Rubio. La cinta es dirigida por el cineasta Carlos Pérez Osorio, quien ha hecho Las tres muertes de Marisol Escobedo y La oscuridad de La Luz del Mundo.

El corrido, de acuerdo con Quintana, es un género que cuenta el contexto social que se está viviendo, aunque lamentó que ahora está recargándose en la apología de la violencia del narcotráfico y por ello está en un momento difícil.

No estoy en favor de la cancelación ni de la prohibición porque creo que no te enseña nada. Solamente no escuchas y ya. Más allá de prohibir la música, hay que ver qué cosas políticas, públicas, culturales y de educación no se están haciendo para que la gente siga aceptando que se canten.

Retrato de lo cotidiano

Deploró que muchas veces el cantante no asume la responsabilidad de lo que cuenta y es necesario tenerla. Un poco subestimamos la inteligencia del público. Y la gente sí está escuchando y viendo, simplemente porque la música es un retrato de lo que pasa todos los días en México .

Quintana celebró la iniciativa del concurso México canta, una oportunidad para ver qué quiere decir la gente, qué es lo que está viendo y qué pasa en el país .

Relató que siente la responsabilidad de cuidar a quienes la escuchan, como muchas niñas. “En mis canciones de amor trato de no poner frases como ‘si tú te vas, yo no soy nadie’, porque hay muchas románticas que no son más que canciones violentas disfrazadas de amor. Es difícil. Tengo 40 años y crecí en los años 90 escuchando a José José y el pop de entonces, narrativas superviolentas”.

La activista hace canciones de amor y de desamor, para bailar o estar en la borrachera, porque me pasan cosas así y no estoy en la lucha social todo el tiempo. También me enamoro y me desenamoro seguido y quiero cantar de eso , relató la compositora.