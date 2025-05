Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Martes 27 de mayo de 2025, p. 17

La financiera Consejo de Asistencia al Microemprendedor (Came) se encuentra en investigación, pues desde los primeros días de marzo impidió que sus clientes tuvieran acceso a sus ahorros, comentó Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Luego de participar en el Foro de Fondos 2025, organizado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), el presidente del órgano regulador fue consultado sobre la sociedad financiera popular (Sofipo) que dejó de entregar información a la autoridad en diciembre pasado (bit.ly/43NaYzZ).

No puedo comentar porque está en investigación , zanjó De la Fuente Rodríguez, pero cuando se le preguntó con qué frecuencia recibe la CNBV a los afectados por el cierre de Came, el funcionario turnó la responsabilidad a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Yo no. Los está recibiendo los que corresponden, la Condusef , mencionó. De la Fuente admitió que él no da seguimiento al problema de la Sofipo. Pregúntale ahí al vicepresidente: es el que lo está viendo, yo no estoy viéndolo , expresó.

Fuentes de la CNBV comentaron que algunos ahorradores afectados que se han acercado a este organismo han sido informados del tiempo que tiene la empresa para defenderse y de las causas por las que esta autoridad supervisora no puede emitir una posición antes.

Nadie responde a los afectados

Aunque están por cumplirse tres meses del cierre de Came, la CNBV se ha negado a fijar su postura oficial sobre este caso.

A principios de marzo Came comenzó a cerrar la sus sucursales y el acceso de los ahorradores a su dinero, ya que su plataforma dejó de funcionar, y al llamar a su línea de contacto sólo se escucha un mensaje grabado que indica que se encuentran en busca de soluciones . La financiera no ha entregado información a la CNBV durante tres meses consecutivos.

De acuerdo con la Ley de Ahorro y Crédito Popular, cuando una Sofipo se declara en disolución y/o liquidación o se decreta su concurso mercantil, sus clientes ahorradores pueden recuperar hasta 25 mil unidades de inversión, que equivalen a poco más 211 mil pesos, a través del Fondo de Protección.