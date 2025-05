El futbol y la vida me debían una , recordó el delantero sobre su etapa en el Guadalajara. Mucha gente me criticó, creo que ahora me van a tener un poquito de respeto . Más de 30 mil aficionados siguieron el partido en el estadio Nemesio Díez, a los que se unieron otros miles de personas que se congregaron en diferentes puntos para ver el recorrido de los campeones. Este trofeo tiene un sabor distinto, porque enfrentamos al tricampeón y queríamos quitarle esa etiqueta , confesó el lateral Jesús Gallardo, rodeado de compañeros y familiares en la parte alta del autobús de dos pisos de los Diablos.

Todo terminó tres horas después. En la parte alta del autobús, los tres mosqueteros escarlatas –Alexis Vega, Jesús Angulo y Héctor Herrera– levantaron la Copa que le arrebataron a las Águilas. Sonrieron, cantaron, bailaron al ritmo de cumbia al igual el resto del plantel. En su momento más emotivo, el ex jugador Chiva recordó que en el comienzo de su carrera no tenía suficientes recursos para costear sus entrenamientos. Conocí personas increíbles que me ayudaron desde mis inicios , empezó diciendo al micrófono.