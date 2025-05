Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Martes 27 de mayo de 2025, p. 2

La historiadora Rebeca Monroy Nasr es una convencida de la fuerza transformadora de la imagen en la historia de México: Siempre he considerado el poder de la fotografía. Por ejemplo, mientras no se vieran las fotos de los muertos y heridos de 1968, la gente no creía que hubiera pasado o desdeñaba esa información considerando que no era real .

El desafío en estos tiempos es distinguir lo real en lo digital , afirma la investigadora y docente, quien acaba de publicar La fuerza decisiva de la imagen: Una mirada desde suelo mexicano, editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que fue presentado hace unos días en el Museo Archivo de la Fotografía.

Este libro –disponible actualmente sólo en formato electrónico en librerías digitales como Google, Amazon y Gandhi– narra una parte de la historia del Consejo Mexicano de Fotografía (CMF), piedra angular en el desarrollo de esa especialidad en nuestro país y América Latina.

La creación, desarrollo y declive de esa institución, según se describe en la contraportada de dicha obra, forman parte de la historia reciente, y es necesario redimensionarla para comprender cómo se catapultó esa profesión en esos años .

Forjada como fotógrafa en medio del torbellino social de finales de los años 70, primero como estudiante de sociología y después de artes plásticas, al cubrir cámara en mano marchas y el acontecer de los movimientos sociales de esa época, Rebeca Monroy es de quienes sostienen que una imagen dice más que mil palabras.

Me parece importantísimo, sustancial, que muchas veces convence más una imagen que todo un texto. Eso es desde la parte visual. Del lado de la fotohistoria, sí hay que hacer un contexto para que sí diga más que mil palabras , señala.

La imagen tiene una fuerza discursiva y decisiva en lo que es, por eso se trata de un mundo que nos está invadiendo. El desafío consiste ahora en aprender a deslindar cuáles son las imágenes informativas. Será el reto a seguir en el siglo XXI.

Un hito y nuevas vetas

Cuenta Monroy que esta nueva obra nació de que el Centro de la Imagen puso a disposición de un grupo de investigadores el acervo que resguarda del CMF. Fue muy interesante, porque abrieron todos los archivos que estaban a la mano, pero que nadie se había puesto a revisar , indica.

“Fuimos invitadas varias colegas –entre ellos Karen Cordero y Laura González– y cada quien eligió un tema. Opté por hacer la parte relacionada con la Ciudad de México, lo que había trabajado aquí el consejo. Me parecía muy importante analizar su papel en términos de cómo había abierto nuevas vetas.”

Recuerda que el CMF fue creado a mediados de los años 70 del siglo pasado por personajes muy importantes, que en esos momentos estaban en la palestra de la fotografía , entre ellos Pedro Meyer y la crítica de arte Raquel Tibol, con la intención de romper moldes .

Antes de esa década, explica, la fotografía en México era desdeñada, no tenía, por ejemplo, un espacio propio en la prensa. “Fue hasta que surgen periódicos como el Unomásuno (1977) y La Jornada (1984) que aparece este nuevo fotoperiodismo, como lo llama (el historiador) John Mraz”.