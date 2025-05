Por un lado, empresarios e inversionistas cuyo interés central no es el periodismo, sino el negocio, imponen una estrategia de mercado que lleva al desastre a grandes y pequeños periódicos. Los medios son adquiridos por empresarios como si fueran una inversión más y los someten a la lógica absolutamente analfabeta de Wall Street, donde lo único que se evalúa son las ganancias y las divisas para inversionistas.

Otro factor más en esta crisis son intereses políticos, que buscan usar al periodismo para sus propias agendas, algo que a veces se combina con los intereses empresariales. En este país, la ilustración de eso se ve plenamente en la relación entre los medios y Trump. Grandes empresas como The Washington Post, y las matrices empresariales de CBS y ABC News, entre otros, están sacrificando su periodismo por intereses de negocio y/o políticos ante un presidente que los acusa, hostiga y amenaza para sus propios fines políticos.

Todos justifican sus juegos con el periodismo con grandes frases como la defensa de principios como la libertad de expresión . Pero son muy flexibles en privado y, en efecto, obrando como decía Groucho Marx: Estos son mis principios y, si no te gustan, pues tengo otros .

Por ello, el mayor reto para los periodistas y periódicos independientes es defender los principios fundamentales, y el propósito, del medio.

Nadie es periodista para volverse rico, ni para escalar en la sociedad, ni para ser empresario. El periodismo bueno e independiente, en su esencia, tiene la misión de intentar acercarse a la verdad, hacer que el poder rinda cuentas, dar voz a los que no son escuchados, contar la historia de cada día. Los periódicos que cumplen con esta misión deben ser vistos como un bien público con un propósito moral, señala Alan Rusbridger, periodista y ex director de The Guardian.

Quienes traten de reducir un buen periódico a sólo otra empresa más o solo otro instrumento en algún juego político, están atentando contra un esfuerzo colectivo dedicado a algo más importante que las ganancias y el poder personal.

Galeano escribió: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias . Contarlas con veracidad y cariño, y tejerlas en una historia compartida –y no como productos para vender o como parte de un juego político–, es periodismo.

