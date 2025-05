Bueno, el propósito era exponer lo que expertos, religiosos, políticos, comunicadores piensan tanto de las causas como de los actos y las razones que exponen, explican o intentan justificar y desresponsabilizar a los sujetos activos del inhumano comportamiento. Queremos conocer si hay personas a las que les parece que el maltrato, es un comportamiento no solamente natural, sino también necesario para convivir. Pues este era el tema que había comenzado a tratar, pero encontré el siguiente documento que me pareció fundamental compartir con ustedes.

Nota: Lansing renunció el 13 de febrero de 1920 al cargo de secretario de Estado del presidente Wilson que había venido ocupando desde el 24 de junio de 1915, para incorporarse a la Mexican Petroleum Company del magnate Edward Doheny.

No he visitado las oficinas centrales de este consorcio, pero imagino la grandilocuencia, la actitud cerril, jactanciosa de Edward Doheny, que ni siquiera supo escoger a uno de los retratistas más reconocidos de la época para que captara el mejor de sus rasgos. Allí debajo de su foto de calendario, está la del señor ex secretario de Estado, Robert Lansing, quien prefirió la dolariza del cabildeo al honor de su alto encargo en el ámbito presidencial con el que había sido distinguido. Felipe Calderón, en el óvalo de una foto infantil que representa al mexicano que demostró, al pie de la letra, la precisión de los consejos que el secretario de Estado le dio al presidente Wilson: Contra México una invasión es peligrosa, la guerra duraría toda la vida. Es mejor cooptar a los jóvenes que prefieran vivir como y entre nosotros. De aquí saldrán las generaciones que ya domesticamos. Hagámoslos de corazón y mente ciudadanos americanos y ellos, sin disparar un solo tiro, nos entregarán todo lo que pretendemos. ¡Los Felipe Calderón y los Ricardo Anaya, welcome!

