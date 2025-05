La ruta que nos marque es la que vamos a seguir, no es un capricho, no es un asunto de querer hacer algo fuera de la ley , apuntó. Anticipó que hay una propuesta muy importante que ya nos aprobaron y es la que vamos a respetar , por lo que pronto se dará a conocer.

Empezamos a madurar el proyecto, yo no había dicho nada, porque no me gusta anunciar algo que no está totalmente consolidado. Tenemos autorización del INAH y estamos a la espera , comentó.

Alejandro Armenta puntualizó que todo el proceso de desarrollo del proyecto se está llevando a cabo en el INAH, y si hay que ajustar algo el gobierno de Puebla lo hará . Al final, mencionó que siguen en pie las tres líneas para el cablebús, sin precisarlas.

Este fin de semana, el INAH informó que analiza para su autorización los proyectos del cablebús y la Universidad del Deporte.

En el caso del cablebús, reveló que el tendido de la línea iría de la comunidad de La Resurrección hasta el Centro Integral de Servicios de la Angelópolis.

Al respecto, el INAH recomendó al gobierno del estado que la trayectoria del cablebús corriera por fuera de los límites de la zona de monumentos históricos de la ciudad, y evitar que los elementos que soportan su estructura afecten el paisaje urbano histórico de la capital estatal .