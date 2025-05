Por tercer mes consecutivo, la financiera Consejo de Asistencia al Microemprendedor (Came) no entregó información a las autoridades mexicanas, de acuerdo con la última actualización de la base de datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Afirma que está comprometida con el pago de los ahorros e inversiones y a través del fondo de protección, en su caso, se analizará la situación de la sociedad para proponer una solución y que dentro de las posibles acciones a realizar es pagar a los ahorradores hasta 25 mil udis, que equivalen a 211 mil pesos al 30 de abril de 2025 .

El fondo de protección está constituido con aportaciones de las propias financieras populares, la figura legal bajo la que opera Came, y es una especie de seguro que se utiliza para regresar los ahorros cuando un intermediario cae en insolvencia. Se ha utilizado en casos como el de Ficrea.

Ahorros de una vida, en vilo

La Jornada ha recopilado varios testimonios de ahorradores que han ido a las manifestaciones, como Jesús (quien prefiere no dar su apellido). Vive en el estado de México, es arriero y dejó en la financiera 300 mil pesos, que “son los ahorros de mi vida.

“Yo empecé a ahorrar en Came mi dinero hace 5 años, todo iba muy bien, pero yo no sé usar la tecnología, entonces siempre iba a la sucursal que está por mi casa para saber cuánto tenía, cuando fui en marzo estaba cerrada, luego fui a la oficina central, cerrada también. Me enteré de estas manifestaciones por los medios.