Siete años más tarde, el ahora timonel acabó con la hegemonía de 11 años de campeonatos nacionales del conjunto bávaro (2013-2023), al llevar al Bayer Leverkusen al título liguero.

Cuando llegó al Bayern en 2014, deseaba aprovechar sus últimos años en activo para estar en contacto con Guardiola y pensar ya en su futuro como técnico.

He intentado ser curioso sobre el trabajo de entrenador, no sólo jugar. He buscado ser cercano a ellos. Me preguntaba dónde estaría años más tarde , confesó Alonso.

Con una propuesta futbolística atractiva, Xabi Alonso es un técnico educado, respetado por sus jugadores, políglota y elegante que encaja como un guante en las necesidades del Real Madrid, en un perfil que tiene puntos en común con el de Zinedine Zidane –ganador de tres Champions consecutivas como técnico: 2016, 2017 y 2018.

La era Xabi Alonso arranca el 25 de mayo. El técnico dispondrá de un par de semanas de trabajo antes de afrontar su primera prueba, el Mundial de Clubes, que se disputará del 14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos.

Será el momento para demostrar su potencial en el banquillo, sobre todo luego de la salida de Luka Modric y con la encomienda de hacer brillar a la estrella internacional Kylian Mbappé.