No sabemos hasta qué grado estén organizándose, pero las protestas en contra de Trump cada día aumentan. A cada paso, el gobierno republicano se acerca, así como lo pretende con otros gobiernos a los que presiona, a una crisis económica de dimensiones incalculables. Sin embargo, es tan predecible su táctica sesentera, aquella de los golpes de Estado organizados desde el Pentágono o de la Casa Blanca, que ellos mismos ya no tienen la seguridad de lograr desestabilizar gobiernos así como así, por esa razón son más peligrosos: porque tomarán medidas fuera de toda lógica.

No obstante, las pérdidas económicas y políticas, tarde o temprano, debilitarán aún más en este segundo periodo de Trump. La oligarquía estadunidense ¿es poderosa? Sí, pero no invencible. El dominio total ya no lo tienen. Ha sido muy costoso el apoyo que las empresas bélicas y el gobierno neoliberal han dado a Ucrania y, por eso, cambian de táctica según convenga. Por ejemplo, el soporte absoluto al gobierno de Netanyahu parece todo un éxito, pero no lo es, han tenido que recurrir al genocidio para apoderarse de los territorios árabes que por otra vía no han podido. Pronto, Estados Unidos emprenderá la retirada.

La credibilidad de la defensa armada de la democracia y la libertad que los gobiernos republicanos –o demócratas– han mantenido como banderas de lucha está a la baja.

Aun entre los socios más sometidos por las trampas económicas que han diseñado todos los gobiernos de Estados Unidos, la falta de credibilidad ha permeado entre ellos y ese asunto no tiene remedio. La prueba está en que ese país sigue intentando los golpes de Estado de cualquier nivel y a cualquier costo.

No queda otro camino al presidente Trump que seguir aventurándose con medidas temerarias para no perder su hegemonía. Las derechas de los países amenazados son un fiel aliado de su política irracional. Así lo están demostrando el bajo mundo criminal y la derecha mexicana. Se han aliado, han jurado apoyo incondicional, para eso están pagando millones, con el objetivo de afinar el trabajo sucio de la oligarquía nacional. Y así lo estamos padeciendo.

Pero, insistimos, todos los imperios caen, y los actuales no serán la excepción. Un ejemplo es el anuncio que la Unión Europea dio a conocer hace unos días. El genocidio israelí ya empieza a estorbar. Lamentablemente, no les ha conmovido la muerte de cientos de personas de todas las edades. Eve Geddie, directora de la Oficina de Instituciones Europeas de Amnistía Internacional, ha dicho que, si bien éste es un primer paso positivo, también llega con un retraso devastador. La magnitud del sufrimiento humano en territorios palestinos ocupados en los últimos 19 meses ha sido de magnitud inimaginable. Israel será juzgado por su propio pueblo y por la historia.

Para los miserables gobiernos neoliberales, las personas no tienen valor. Sus metas son, entre las más importantes, el dominio económico a toda costa.

Hoy han mutilado a nuestras familias, pero los pueblos y los gobiernos progresistas, vencerán.

* Colaboró Ruxi Mendieta

