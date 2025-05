Cuando su familia empezó a ver disminuidas las ganancias de su sociedad, Mariam Alexis intentó hacer una asamblea: Pero no me hicieron caso. Antes de eso le habían dicho a mi papá que tenía que vender un porcentaje de sus acciones, pero que ellos no iban a vender, que mi papá tenía que hacerlo para que un estilista no se fuera. La realidad no era esa, ya que, según los estatutos de la empresa, si mi papá tenía 30 por ciento, no tenían por qué rendirle cuentas. Lo que querían era empezar a minoritarlo .

No es lo mismo que hagan un fraude a una persona de 35 años que tiene el tiempo de pelearse y tiene las fuerzas, a que le hagan un fraude a un adulto mayor que ya no tiene la energía para trabajar yrecapitalizarse.

Ha sido un viacrucis , dice Mariam Alexis en entrevista con La Jornada. “Llevamos dos años y la carpeta no está ni siquiera integrada, no han hecho los actos de investigación correspondientes, nos traen vueltas y vueltas. Vamos una vez a la semana a la fiscalía y salimos llorando porque nadie nos hace caso, nos dicen ‘vengan la próxima semana’. Imagina a un hombre de 85 años. La desesperación junto con toda su dignidad libanesa. Es muy difícil ver a tu papá llorando.

▲ El empresario Manuel Bardui Dergal, de origen libanés, interpuso sus demandas a pesar de la vulnerabilidad y la falta de protocolos que existen para personas de la tercera edad. Foto Sanjuana Martínez

Fue el 27 de agosto de 2001 cuando los accionistas se reunieron y se invitó a los Bardui Dergal a invertir y fue el notario Alfredo Bazua Witte, de la notaría 230 de la Ciudad de México, quien protocolizó mediante la escritura número 1299.

Posteriormente, el 19 de febrero de 2008 se celebró una asamblea general extraordinaria de accionistas, protocolizada con la escritura 40330 ante el notario Maximiliano Pérez Salinas, titular de la notaría 107 de la Ciudad de México, en donde Manuel Bardui acreditó ser titular de 25 mil acciones, en virtud de que su hermano, José, le endosó definitivamente las suyas.

En esa reunión se nombró al nuevo consejo de administración formado por Mattig Quesada, Sosa Guerrero y como comisario, Francisco Arturo Bernal Cela.

Manuel Bardui argumenta que desde 2014 no le han entregado los estados financieros a pesar de pedirlos de manera reiterada, es por eso que la demanda pretende una responsabilidad civil y la consiguiente reparación del daño.

Vimos un estado financiero y nos dimos cuenta cómo estaban desviando dinero a cuentas de ellos y cuentas extrañas y ahí es cuando mi papá dijo que teníamos que demandar. Han tenido problemas con más socios, por ejemplo, en el salón de Santa Fe tuvieron problema con otra socia. Los primeros asociados que estaban en esta razón social también tuvieron conflictos, pero no llegaron a juicio.

Vía penal

Por la administración fraudulenta Bardui Dergal demandó penalmente con la carpeta CI-FIMH/MH/MH-3/UI-1S/D/00021/01-2024. El pasado 20 de marzo se ratificaron los abogados, pero no pudieron ver la carpeta de investigación y les dieron cita hasta el 10 de abril, pero tampoco se les permitió verla porque el Ministerio Público señaló que la habían mandado a reserva .

Hemos estando yendo cada semana a la fiscalía a ver los avances, pero no nos hacen caso, escondieron la carpeta. En cuatro meses nos querían dictaminar el no ejercicio, no procedió, de ahí me escondieron la carpeta y estamos moviéndola. Ahora con la fiscal Bertha Luján cambiaron un poco las cosas y cambiaron a los ministerios públicos. Ella ha demostrado ser una fiscal con perspectiva de género , señala Mariam Alexis.

Añade: El proceso ha sido muy desgastante y muy frustrante. Demandamos también por la vía penal porque se genera la hipótesis de administración fraudulenta al momento de que los medios preparatorios no rinden cuentas, de ahí se genera una hipótesis de que hay dolo porque no quieren entregar los estados financieros. Sus socios debieron ser sus amigos, sus aliados para crecer la empresa; pero son los defraudadores .

En su contestación, en el juicio ordinario mercantil, los denunciados negaron los hechos. Afirman que Reforma Best Look, SA de CV tienen 30 mil acciones y afirman que Bardui no acudió a la asamblea general de accionistas: sin las asambleas convocadas es imposible celebrar asambleas ordinarias o extraordinarias .

Mariam Alexis dice que ese argumento es falso: La contestación es muy esquizofrénica. También aseguran que mi papá no tiene derecho a demandarlos porque no posee los títulos accionarios, pero que sí es socio y que le deben 3 millones de pesos y que, por su culpa, no se han hecho asambleas, cuando mi papá les pidió durante años ver la parte financiera del salón. A mi padre lo dejaron en una situación de indefensión .

Extranjeros abusivos

Lamenta que en México los extranjeros como Jossef Ifergan y Claude Joanin puedan estafar y no les pase nada: Vienen, hacen sus negocios, explotan laboralmente a los mexicanos, los humillan, los maltratan con un sentido de superioridad, porque eso es lo que llegué a ver y me molestó de sobremanera. Vienen a saquear el país, explotar al mexicano y abusar de los empresarios de buena fe. Un buen empresario es una bendición para México, un mal empresario es un cáncer .

Añade que a los empresarios mexicanos se les tiene que respetar. Tenemos que luchar contra esta violencia tan normalizada porque no estamos en tierra de bandidos, defendemos la ética empresarial para poder sanar el tejido social de nuestro país .