Jessica Xantomila y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 25 de mayo de 2025, p. 7

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá este martes con los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero. Este será el tercer encuentro con la mandataria para tratar de avanzar en las investigaciones y dar con el paradero de los estudiantes.

Clemente Rodríguez, padre del normalista Christian Alfonso, y Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, expusieron que si bien se han alcanzado compromisos con la actual administración, los avances van lento . Coincidieron en que es tiempo para hablar de resultados de las investigaciones y no sólo de detenciones.

Tenemos compromisos, pero en la vía de los hechos no vemos claro. Estamos patinando en lo mismo, o sea ya son tres reuniones. Esperemos que el 27 de este mes nos aporte más sobre la investigación , dijo Rodríguez.

En entrevista, reconoció que se hayan realizado detenciones de ex funcionarios e integrantes del crimen organizado, como la reciente de Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, quien ordenó la destrucción de videos de las cámaras del Palacio de Justicia en Iguala. Sin embargo, reprochó que se han dado casos en los que los responsables han sido liberados o están en prisión domiciliaria, como el ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam.