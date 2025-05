Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 25 de mayo de 2025, p. 5

De 82 grupos autorizados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para buscar registro como partido político nacional, sólo siete han iniciado asambleas. Aun cuando ya transcurrió un tercio del tiempo programado para hacer estas reuniones obligatorias, la mayoría de los interesados no reporta actividad.

En esa situación se encuentra Movimiento Nacional Viva México, asociación impulsada por Eduardo Verástegui, personaje de ultraderecha a quien durante una reunión, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, llamó hermano .

Verástegui –quien en 2024 intentó ser candidato presidencial independiente, pero no consiguió las firmas mínimas necesarias– señaló en sus redes que apoya el proyecto hacia el registro de un nuevo partido, pero aseguró que no es miembro de la asociación, cuyo representante legal registrado en el INE es su familiar José Manuel Mireles Verástegui.

“Muchos andan diciendo que Viva México es ‘mi’ movimiento. No lo es (…) Sí, ayudé a formarlo y sigo colaborando activamente, pero no me pertenece. Soy sólo un afiliado”, escribió en su cuenta de X, donde frecuentemente muestra criterios contra el comunismo y asegura que se pretende imponer ese sistema en México.

También cree que la izquierda se parece al nazismo y, a modo de colofón, suele escribir: ¡Viva Cristo Rey!

En días recientes han circulado versiones en el INE de que ante la falta de respuesta ciudadana para apoyar proyectos de esta naturaleza, varias asociaciones se unirán.

Para conocer su opinión al respecto se buscó a los representantes del Movimiento Nacional Viva México, pero no aceptaron responder. La asociación se ubica en Montesito 38, oficina 35, piso 12 del World Trade Center en la capital del país.

Al momento de declarar su intención ante el INE se anotaron para hacer asambleas estatales; según los requisitos, deben realizarlas en por lo menos 20 entidades (la otra opción era efectuar 200 distritales), en las que participen al menos 3 mil personas afiliadas por entidad.

La asociación se constituyó apenas el pasado 14 de enero, con un domicilio ubicado en San Pedro Garza García, Nuevo León. En efecto, en el trámite legal no aparece Eduardo Verástegui en los miembros iniciales, sino su familiar, y también Ferdinan Isaac Recio López, Tomás Córdoba González y Berenice Yesenia López Castillo.