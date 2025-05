En un hospital de Cap-Haitien, el doctor Eugene Maklin no sabe cómo atender a sus 550 pacientes con VIH. Es difícil explicarles, decirles que no van a encontrar medicamentos , expresó. Es como un suicidio . Más de 150 mil haitianos han sido diagnosticados con VIH o sida.

Los manifestantes seropositivos no ocultaron sus rostros, algo poco común en un país donde el VIH sigue siendo fuertemente estigmatizado. Muchos pacientes son reacios a recoger su medicación en persona. En su lugar, se les envía en paquetes envueltos como regalos para no despertar sospechas, explicó Lustin.

Tras la desaparición de Usaid, Haití se quedó sin los 200 mil condones gratuitos anuales que distribuía la agencia y sin los programas de educación sobre la enfermedad.

Hay una población joven que es sexualmente activa que no puede recibir el mensaje de prevención y no tiene acceso a condones , denunció la doctora Sabine Lustin, directora general de la organización sin fines de lucro Promotores de la Meta Cero Sida. No sé qué vamos a hacer , dijo Marie Denis-Luque, fundadora y directora ejecutiva de Choaids, una organización sin fines de lucro que cuida a huérfanos haitianos con VIH/sida. Sólo tenemos medicación hasta julio .

Su voz se quebró al describir su búsqueda frenética de donaciones para los huérfanos, que son cuidados por mujeres seropositivas. No podemos seguir escondiendo a estos niños. Son parte de la sociedad , afirmó Luke.

Los expertos advierten que detener abruptamente la medicación es peligroso, especialmente porque muchos haitianos no pueden permitirse adquirir alimentos nutritivos que les ayude a fortalecer su sistema inmunológico.