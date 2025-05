La Suprema Corte estadunidense ordenó a la administración Trump que facilitara el regreso de Ábrego García a Estados Unidos desde una prisión salvadoreña de alta seguridad, y rechazó la afirmación de Washington de que no podía recuperarlo tras deportarlo por error .

La Casa Blanca y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguraron que no tienen poder para devolverlo. En este contexto, según una investigación del diario The Washington Post, los maestros de Ábrego García y compañeros de clase durante el periodo 2003-2011 aseguraron que él no pertenecía a ninguna pandilla.

Además, según los registros escolares oficiales en El Salvador, a los que tuvo acceso el rotativo estadunidense, el residente de Maryland demostró constantemente una muy buena conducta . Hacia el final de su tiempo escolar, sus amigos se preocuparon por sus problemas en casa. Parecía triste, como si estuviera pensando en otra cosa , afirmó un ex compañero de clase que habló bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.

Las amenazas de pandillas contra él y su familia fueron el motivo de ello, y lo que causó que Ábrego huyera a Estados Unidos al temer por su vida.

Abogados y jueces cuestionaron la veracidad de las acusaciones en su contra. Trump señaló sus tatuajes como evidencia, pero funcionarios e investigadores que estudian a la pandilla trasnacional MS-13 afirman que los tatuajes no son una prueba contundente de su pertenencia al grupo criminal.

La administración Trump intentó invocar el privilegio de secretos de Estado para no brindar información sobre su caso bajo el argumento de que revelar detalles sobre el regreso de Ábrego García a Estados Unidos en un tribunal abierto, o incluso a un juez en privado, pondría en peligro la seguridad nacional, sin especificar de qué forma.