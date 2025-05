Recientemente fui víctima de amenazas de personas que buscan a como dé lugar hacerme desistir de este proyecto de continuidad y progreso. Comentó que ya ha interpuesto las denuncias correspondientes, en las cuales presentó pruebas de los amagos recibidos.

Sin dar nombres, la abanderada acusó que los responsables son personas que buscan regresar al poder y saquear las arcas municipales.

Añadió que continuará con su campaña proselitista a pesar de el riesgo a su seguridad y confió en tener el apoyo de la ciudadanía.

No nos vamos a dejar intimidar, ni vencer, porque somos más las personas que estamos luchando por Tamiahua y su crecimiento; ésos que me quieren fuera de la contienda no me vencerán , dijo.

En este proceso electoral, entre el 29 de abril y el 28 de mayo, dos candidatos del partido guinda fueron asesinados, además de que abanderados de otros partidos políticos sufrieron atentados y recibieron amenazas.

El caso más reciente es el homicidio de la aspirante de Morena al ayuntamiento de Texistepec, Yesenia Lara Gutiérrez, asesinada durante una caravana proselitista en el barrio Camino a Jáltipan de dicho municipio al sur del estado, el 11 de mayo.