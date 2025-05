Periódico La Jornada

Domingo 25 de mayo de 2025, p. 8

Con motivo del cumpleaños 84 de Bob Dylan, su ex publicista Elliot Mintz compartió en la cuenta Daily Dylan @the_daily_dylan, un extracto de la entrevista exclusiva que le realizó a Bob. Entre otros temas, Dylan habla de su legendaria canción Like a Rolling Stone con Mintz. Además, al preguntar sobre si su música es una obra de arte, respondió: Lo que hago no tiene nada que ver con los museos .