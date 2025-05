Poco después, Trump arremetió contra The Boss en Truth Social y señaló que nunca le había gustado, nunca le había gustado su música ni su política radical de izquierda .

La semana pasada, al dirigirse a una multitud en Manchester , Inglaterra, Springsteen declaró: Mi hogar, la América que amo, la América sobre la que he escrito, que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora .

No te tengo miedo. Nosotros tampoco. Cerraste la FEMA cuando más la necesitábamos. Ese es tu problema, Trump. Deja de pensar en lo que dicen los roqueros. Piensa en salvar a Estados Unidos del desastre que causaste.

En una publicación en su sitio web, el cantante de Heart of Gold dijo que él y otros en la industria "no tenían miedo" del presidente y expresaron su apoyo a su compañero músico Bruce Springsteen.

Esto ocurre después de que Springsteen describiera la administración de Trump como “corrupta, incompetente y traidora“, lo que llevó a Trump a responder que estaba muy sobrevalorado y no era un tipo talentoso .

En una publicación en su sitio web hace unos días, el cantante de Heart of Gold señaló que él y otros en la industria no tenían miedo de Trump, y dijo que el presidente debería dejar de pensar en lo que decían los roqueros .

No es un tipo talentoso, sólo un imbécil agresivo y desagradable que apoyó fervientemente al corrupto Joe Biden, un tonto mentalmente incompetente y nuestro peor presidente de la historia, que estuvo cerca de destruir nuestro país , escribió el presidente, y agregó que Springsteen era un “roquero seco y ‘pasa’”.

Esto ocurre después de que Springsteen describiera la administración de Trump como corrupta, incompetente y traidora , lo que llevó a Trump a responder que estaba muy sobrevalorado y no era un tipo talentoso (Copyright 2024 The Associated Press. Todos los derechos reservados).

El presidente también renovó recientemente sus ataques contra la estrella del pop Taylor Swift , alegando que su popularidad cayó después de que él dijera que la odiaba, y que desde entonces, ya no estaba de moda . La cantante de Cruel Summer también ha expresado su apoyo a los oponentes demócratas de Trump.

En su publicación, Young añadió: Taylor Swift tiene razón. Bruce también. Sabes cómo me siento. Estás más preocupado por ti mismo que por Estados Unidos. ¡Despierta, Trump! ¿Recuerdas lo que es la Casa Blanca?

Añadió: Se están olvidando de su verdadero trabajo. Trabajan para nosotros. ¡Despierten, republicanos! Este tipo está fuera de control. ¡Necesitamos un presidente de verdad!

Young ha criticado frecuentemente al presidente, expresando su preocupación en abril de que se le prohibiría regresar a Estados Unidos después de su próxima gira europea este verano debido a sus comentarios.

Más tarde ese mes, actuó junto a Joan Baez y Maggie Rogers en un mitin de Bernie Sanders en Los Ángeles.