igura incómoda para los acérrimos defensores del socialismo más dogmático en Polonia, la cineasta veterana Agnieszka Holland no ha perdido, con el paso del tiempo, un ápice de su intransigencia crítica frente a los abusos de un poder autoritario. Ejemplo de ello, una de sus cintas más recientes, La frontera verde (2023) en la que denuncia el escandaloso doble patrón que en materia de inmigración han aplicado las autoridades de Varsovia a quienes buscan emigrar de Bielorrusia a Europa occidental a través de la frontera polaca. Un trato diferenciado que beneficia a los hermanos bielorrusos, mientras a los migrantes de Siria o de países árabes cercanos se les reserva una buena dosis de discriminación y hostigamiento. Este racismo ordinario genera, por supuesto, una fuerte carga de rencor social y tensa situaciones políticas de por sí polarizadas.

Pero Agnieszka Holland, directora de quien ahora se proyecta en la Cineteca Nacional una retrospectiva de ocho películas, no se limita a centrar su indignación contra injusticias de la época actual. En El charlatán ( Sarlatan, 2020) se aboca a señalar un clima de hostigamiento y persecución en contra de practicantes de medicina alternativa como el herborista checo Jan Mikólasek, quien en su obra autobiográfica Memorias de un sanador naturista (publicación póstuma en 2019), describe su estrategia de supervivencia en un medio científico oficialista dispuesto no sólo a boicotear sus trabajos, sino a practicar contra él el chantaje al quedar un tanto expuestas sus inclinaciones eróticas por personas de su mismo sexo, en particular por su asistente particular Frantisek Palko (Juraj Loj), 20 años más joven.