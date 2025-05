El técnico del cuadro escarlata, el argentino Antonio Turco Mohamed, reconoció hace unos días que no será fácil derrotar a los azulcremas; sin embargo, afirmó que su plantel hará todo lo posible para evitar que su rival se convierta en tetracampeón.

El América es el más grande, de eso no hay duda. Nosotros intentaremos quitarle la posibilidad de quedar campeón cuatro torneos seguidos, para eso estamos acá, para eso llegamos a la final, aunque no será sencillo. Buscaremos también hacer mucho más grande al Toluca de lo que es, eso es lo que tenemos como objetivo, nada más, no hay otra cosa , mencionó.

Por su parte, el estratega de las Águilas, el brasileño André Jardine, advirtió que su equipo está ilusionado por lograr el tetracampeonato, por lo que luchará al máximo pa-ra poder cumplir con su objetivo.

El sueño de ganar el cuarto título (consecutivo) sigue vivo y daremos la vida en la cancha para hacerlo realidad. Juntos, como siempre , aseveró el timonel, quien al parecer ya podrá contar para este duelo con el uruguayo Brian Rodríguez, quien no ha participado en ningún encuentro de la fase final por una lesión.

En caso de que el timonel de las Águilas consiga su cuarto título, desplazaría a Enrique Ojitos Meza en la lista de los técnicos más ganadores, y se colocará a tres de empatar a los más laureados históricamente, Ignacio Trelles y el brasileño Ricardo Ferretti.

Mohamed también podría alcanzar esa marca, toda vez que ya fue campeón con Tijuana, América y Monterrey.

Para este crucial encuentro, la Secretaría de Seguridad del Estado de México implementará un dispositivo de seguridad integrado por mil 216 policías y 95 unidades móviles, los cuales resguardarán el Nemesio Diez y sus inmediaciones antes, durante y después del duelo.