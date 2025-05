▲ En 2022, la ex seleccionada presentó una denuncia contra sus ex entrenadores por acoso sexual y sicológico; en respuesta, fue contrademandada. Foto @haramara_gaitan

Durante su proceso, la ex seleccionada sufrió estragos físicos y sicológicos que incluían falta de sueño, angustia, miedo y ansiedad.

Lo peor de todo lo que viví fue sentirme perseguida; es algo muy doloroso e indescriptible. Ahora que ya no estoy vinculada a proceso mi familia y yo comenzamos a bajar los niveles de adrenalina y el modo alerta en el que estábamos todos los días. Desapareció el miedo de ir a la cárcel, he podido dormir muchas horas y descansar. Cuesta trabajo volver a la normalidad después de tanto tiempo de lucha, pero se puede.

El pasado seis de mayo, la Fiscalía de Nuevo León solicitó la audien-cia de sobreseimiento del caso, mismo que se concretó hace unos días al no contar con elementos suficientes para fundar una acusación.

El 29 de agosto de 2022, Gaitán presentó una denuncia por acoso sexual y sicológico contra sus ex entrenadores; en respuesta, fue contrademandada (2024) por Marco Antonio Garrido Esquivel, presidente de la Asociación Regiomontana de Bádminton (ABR), por difamación.

Es muy duro denunciar, da mucho miedo, pero mientras más avanza el proceso, los peritajes y las pruebas, sientes más fuerza para enfrentar lo que venga. Muchas niñas se han acercado a mí a partir de que hice público lo que pasé y les digo que es más difícil quedarse callada que enfrentar el proceso. Los victimarios esperan eso, que no hablemos, que el miedo nos venza , compartió a La Jornada la multimedallista continental.

Es muy importante que las chicas confíen en su instinto. Sólo les quiero decir que, si se sienten incómodas, no les gusta algo, el cuerpo se les pone duro, su respiración es extraña o no pueden ser ellas mismas, eso no está bien, son signos de alerta y deben alejarse de ahí.

Sacar fuerzas de todos lados

Acompañarse de profesionales y familia es fundamental para superar la traumática experiencia.

Es muy doloroso vivir cosas injustas y por eso es muy importante tener una asesoría sicológica y legal con personas que ya han vivido el proceso. A mí me ayudó mucho la fundación de Tamara Vega y quisiera corresponder a todo su respaldo apoyando a todas las chicas que estén pasando por lo mismo que yo.

En los momentos más complicados, Haramara utilizó las enseñanzas que le dejó el deporte.

Como atleta aprendes a ir muchas veces a contracorriente, así que sacas fuerzas de todos lados. Con la misma intensidad con la que enfrentaba mis partidos, así afron-té toda esta pesadilla. Fue gratificante saber que podía defenderme, que tenía esa fuerza. Me di cuenta de que además de ser una atleta también puedo ser una mujer empoderada que sabe defenderse.

Aunque la acusación en su contra ya no existe, Gaitán tiene todavía asuntos pendientes en la fiscalía, pues no quitará el dedo del renglón hasta que sus agresores reciban el castigo correspondiente.