S

in duda leer es de los grandes placeres de la vida, seguramente por eso las ferias de libros siguen estando muy concurridas aunque desde hace años se anuncia el fin de los volúmenes en papel. Recientemente estuvimos en la Feria del Libro y la Rosa que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México.

Acudimos a presentar México, un mito de siete siglos, título del libro más reciente del cronista Jorge Pedro Uribe que publica la editorial Siglo XXI. Es autor y conductor de la serie Ciudad Infinita que transmite Canal 11 y, en uno de los programas plantea una interesante pregunta con la que inicia el libro de crónicas.

Es con relación a la fecha de la fundación de la Ciudad de México, que nos hemos acostumbrado a conmemorar la de México-Tenochtitlan. Menciona el autor:

Lo aprendimos en la escuela y se acomoda bien a la narrativa nacionalista posrevolucionaria que pone al centro al valeroso pueblo mexica. No obstante, la Ciudad de México no se corresponde actualmente con la capital mexica. En efecto fue así durante siglos, cuando lo que hoy llamamos Centro Histórico era toda la ciudad. Pero hace tiempo que incluye también a un buen número de poblaciones que ya estaban aquí antes de la llegada del pueblo de Huitzilopochtli. La zona de Cuicuilco, bajita la mano, ha estado habitada hace más de 2 mil 500 años (no de manera ininterrumpida), lo mismo probablemente que Tlaltenco en Tláhuac. ¿Y qué decir de Zacatenco en Gustavo A. Madero o Acalpixca en Xochimilco? También sería injusto ignorar que los propios mexicas ya habían fundado, tal vez, una fallida capital décadas antes en Chapultepec. Y luego está Tlatelolco, establecida pocos años después de Tenochtitlan por un grupo de disidentes .

Nos recuerda que Azcapotzalco tiene su propia historia remota y los grupos chichimecas se desarrollaron ampliamente por la cuenca hace casi mil años. Añade los vestigios de Milpa Alta o de los colhuas de Iztapalapa y señala a los españoles que fundaron su ayuntamiento meses o años antes de 1524 y recibieron cédula real en 1528, ni a los mexicanos que fundaron el Distrito Federal en 1824. Cuauhmixtitlan, primer nombre que ostentó Tenochtitlan, representa en el imaginario el origen mítico de la Ciudad de México.¿Tendríamos que replantear la fecha de fundación de esta?