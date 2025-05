Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Sábado 24 de mayo de 2025, p. 10

Estudiantes de diversas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reunidos en el Frente Alimentario Estudiantil (FAE), realizaron un festival cultural a un costado de Rectoría para reiterar su demanda de contar con comedores subsidiados. Denunciaron que a tres semanas de que entregaron su pliego petitorio, no hay respuesta de las autoridades.

Ante las declaraciones de la secretaria general de la UNAM, Patricia Dávila, de que es imposible este tipo de comedores para los alumnos, reviraron que el presupuesto alcanza, pero no quieren perder sus privilegios .

El jueves pasado, en el marco del primer informe anual de actividades de Olga Venegas, directora de la Facultad de Derecho, Dávila afirmó: no podemos tener comedores subsidiados para todos, eso es imposible. No podemos dar becas a todo mundo para que coman gratis, no lo puede hacer la universidad. Pero sí puede buscar que quien realmente lo necesite pueda tener el apoyo, pero no puede ser para los 137 mil alumnos que tenemos en este momento .