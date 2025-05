Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 24 de mayo de 2025, p. 3

La sentencia dictada en Miami, Florida, a Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, por la que deben pagar al gobierno mexicano 2 mil 488 millones 855 mil 216 dólares, da cuenta de un esquema de defraudación de centenares de millones de dólares durante dos sexenios sucesivos, los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, donde una parte de los recursos se usó para campañas políticas , afirmó ayer Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, advirtió que vienen más sentencias por el caso: una en Estados Unidos contra empresas utilizadas exclusivamente para esta trama y que firmaban los contratos en dólares, los cobraban en dólares, los sacaban del país y los llevaban a Barbados, a Israel y a otro lugar . Informó además que usaron bancos en México para llevar (dinero) a un Occidental Bank en Barbados, que tiene su sede en Colombia .

Pablo Gómez afirmó que en México también hay un proceso penal. Tenemos una lista de 15 empresas que se utilizaron para operaciones de lavado, pero de segundo o tercer nivel , por un monto de 100 millones de dólares, más o menos.

Por estos hechos, sostuvo, hay gente en la cárcel, muchas órdenes de aprehensión, una serie de conversaciones con algunos de los involucrados para que colaboren, a efecto de que se esclarezcan todos los puntos de esta trama corrupta .

La Presidenta, a su vez, destacó que García Luna, vinculado con la delincuencia organizada , por lo cual purga una sentencia en Estados Unidos, después de que salió del gobierno seguía haciendo negocios con recursos públicos , aunque esto no se trató en el juicio en Florida, porque sólo entró la parte de cuando fue servidor público.

Pablo Gómez detalló que las empresas Nunvav Inc, Nunvav Technologies Inc y Nice Systems Ltd ya no existen, pero se les pagaron 625 mil 188 millones 677.60 dólares y 93 millones 866 mil 666.60 pesos por 30 contratos, en el periodo 2009-2018, con la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

En tanto, Glac –vinculada con el nombre de Genaro García Luna– recibió un contrato con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por 26 millones 666 mil 666.60 pesos.

Y hay algunas otras empresas, añadió, que se usaron en la trama de lavado posterior. Esas firmas no hicieron contratos ni recibieron directamente dinero, sino que lo obtenían de las que cobraban, de tal manera que se iba escondiendo el dinero y se iba difuminando todo .