ás allá de l os delitos directamente relacionados con el narcotráfico, en la putrefacta trama García Luna-Pereyra aparecen involucrados seis cómplices y 44 empresas, pero la pregunta central es si en este aún limitado inventario de hampones ya aparecen en las carpeta de investigación dos de las figuras centrales en este escandaloso caso de corrupción: Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto (cada cual con su ramillete de funcionarios implicados). Y si aún no, entonces ¿en qué momento?, porque en un robo de tal proporción es obvio que ninguno de ellos puede alegar no sabía, no estaba enterado .

Sin duda, la sentencia favorable obtenida por el gobierno mexicano en un tribunal de Miami, Florida, es un enorme triunfo y no sólo en lo metálico (al erario nacional, García Luna-Pereyra y secuaces deben rembolsar alrededor de 2 mil 500 millones de dólares), sino en lo político que sienta precedente de que sí es posible combatir la corrupción y encarcelar a los responsables.

Aun así, falta, y la cadena de responsabilidades no puede quedarse ahí. El gobierno no puede darse por satisfecho con la sentencia en contra de García Luna, su esposa y los seis cómplices, porque detrás de ellos están los capos de la operación: Calderón y Peña Nieto (ambos cómodamente instalados en Madrid, gozando de las mieles de sus robos y protegidos por la ultraderecha española) y junto a ellos los funcionarios que entre 2009 y 2018 (periodo en el que se registró la citada trama) debieron no sólo estar enterados del atraco, sino actuar en consecuencia. Y no lo hicieron, a sabiendas de quiénes dieron la orden de seguir adelante.

De entrada, las cabezas visibles de la Policía Federal (extinta en diciembre de 2019; originalmente dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública –la de García Luna– y después de la Secretaría de Gobernación), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen; en noviembre de 2018, renombrado Centro Nacional de Inteligencia) y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (las tres dependientes de la Secretaría de Gobernación), instituciones por medio de las cuales se esquilmó al erario mediante 30 contratos fraudulentos de tecnología y seguridad .