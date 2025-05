¿P

or qué tanta saña contra el pueblo mazateco de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca? ¿Quién está detrás de Manuel Zepeda y de su hija Elisa Zepeda, a quienes se les acusa de represores caciquiles sin que las autoridades intervengan? Han sido 10 años de persecución imparable con un saldo de 40 personas defensoras encarceladas, amenazadas, desplazadas o sometidas a procesos judiciales plagados de irregularidades.

Hoy, 56 mazatecos y mazatecas enfrentan órdenes de aprehensión por delitos fabricados y prescritos, en una estrategia de terror jurídico que busca arrancar a la comunidad de sus raíces y someterla al saqueo de sus recursos naturales , advierte el colectivo de Mujeres Mazatecas por la Libertad.

Eloxochitlán, cuna del revolucionario anarquista Ricardo Flores Magón, no tiene reposo. Un día sí, y otro también, luchan por la liberación de su pueblo, por caminar un día por sus calles sin amenaza alguna. Una de sus virtudes es que no se han dejado solos. Familiares de presos, ex presos, perseguidos y exiliados luchan por todos, lo mismo se plantan frente a Judicatura o la Fiscalía, en Oaxaca, en la Ciudad de México o a donde los lleve la protesta por la injusticia y el rescate de alguno de sus compañeros.