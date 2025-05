Pide fortalecer la inteligencia para enfrentar al crimen

orena debe ser consciente de hasta dónde pueden llegar los odios político y clasista en este país. El espionaje, la delación y la traición, lo más oscuro de la política, son recursos válidos para los desplazados por la 4T y su legitimidad democrática.

El doble asesinato de dos cercanísimos colaboradores de la jefa de Gobierno ha sido, quizá, una llamada, una petición apoyada con dinero, rabia y miedo para que llegue la ayuda fraternal que ponga orden y programa a lo que hasta ahora han sido gastos y empeños perdidos.

¿Tienen el Estado mexicano y la Ciudad de México los servicios de inteligencia policíaca a punto para los tiempos que vienen?

El apoyo popular es un elemento valiosísimo en todo esto, pero la acción decisiva viene de redes de información, internas y externas, que sean robustas y confiables. A ello, entonces, la negligencia y la desidia que hayan existido en el ámbito oficial ya no tienen lugar. Estos son otros tiempos, en verdad.

Anselmo Galindo

Llama al gobierno de la CDMX a difundir el trabajo de las Utopías

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México:

Me ha sorprendido mucho ver que hay gente en diferentes alcaldías que rechazan la construcción de Utopías.

Me preguntaba cómo es posible que las personas se opongan a estos proyectos que les darían tanto bienestar.

Al preguntarle a todas las personas que he podido: ¿qué saben de las Utopías? Me he encontrado con que la mayoría de ellas no las conocen.

Si ignoran los beneficios que les trae esta iniciativa, su sentimiento es de pérdida, pues argumentas que les van a quitar sus canchas de fútbol o van a arrebatarles su parque.

Por lo anterior, considero que urge una campaña de difusión para que la gente conozca qué son las Utopías, cómo funcionan; además, dar a conocer las experiencias de los usuarios.

Entonces sabrían que tener una Utopía en su comunidad no es una pérdida, al contrario, es una ganancia.

Ángeles López

Décima contra la campaña para boicotear la elección

Campaña antivotación

judicial es por temor

de que habiendo un juez mejor

se termine la evasión

y se cumpla obligación;

debe el pueblo rechazar

ese mal que es no pagar

porque causa su infortunio

y este primero de junio

salir en masa a votar.