Sábado 24 de mayo de 2025, p. 7

Con una sesión musical en el Centro de la Canción Protesta, de la Casa de las Américas, tres jóvenes veinteañeros y desconocidos comenzaron hace más de medio siglo un fenómeno creativo, que iba a fundir de una forma desconocida hasta entonces poesía, música, épica, amor, tradición y ruptura , el cual trascendió a escala internacional como el movimiento artístico llamado la Nueva Trova cubana.

Un momento histórico en la música y en el arte comenzó el 19 de febrero de 1968, cuando se reunieron por primera vez en un concierto Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Noel Nicola, cuya relevancia ni los propios protagonistas, asistentes, estudiosos y críticos del momento sospecharon que tendría esa presentación, explicó Patricia Ballote Alvarez a propósito de su libro La Habana, día de un año: A más de medio siglo de una nueva trova , publicado por Editorial Ojalá.

Rescatar la memoria

La ardua investigación de Ballote Alvarez, motivada por el mismo Silvio Rodríguez, incluye testimonios de algunas personas quienes asistieron ese día a la sala –como estudiantes, poetas, narradores y músicos–, así como de material fotográfico –con algunas imágenes inéditas– y hemerográfico, entre fuentes radiales y documentales.

La finalidad del trabajo es rescatar la memoria y dejar testimonio sobre lo ocurrido en ese lugar, que es germen del movimiento de la Nueva Trova cubana , dice la escritora, quien presentará la publicación hoy en el Centro Cultural Cuba-México Benny Moré y un día después en Huerto Roma Verde, en la Ciudad de México.

En entrevista con La Jornada comentó que ese emblemático recital sólo fue consignado en una breve nota publicada el lunes 19 de febrero de 1968 en el periódico Granma, en la sección Última Onda. Sólo se promovía la actuación de los jóvenes cantantes y compositores Silvio Rodríguez, Pablito Milanés y Noel Nicolás (sic) en la Casa de las Américas, con entrada libre .

Una nota similar apareció el domingo 18 de febrero de ese mismo año en El Mundo. De ese modo casi imperceptible, era anunciado el concierto que marcaría un antes y un después en la historia de la cultura cubana , recordó Ballote quien también desmitificó la idea de que ese concierto habría ocurrido el domingo 18, como tantas veces se ha dicho. Se efectuó el lunes 19.

Puntualizó: En aquel momento no hubo un testimonio en la prensa, no hubo fotos que se publicaran, pero esa presentación sí había perdurado en la memoria colectiva de una generación protagonista y testigo de ese hecho. Entonces, la intención fue hacer una investigación sobre por qué un recital del cual en su momento no quedó ningún testimonio tangible había sido capaz de trascender 50 años después. Eso me guió a buscar qué pasó y sucedió aquel día para que hoy se les reconozca como la primera semilla del movimiento artístico que desarrolló la Nueva Trova .