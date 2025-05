M

áscaras contra cabelleras. Roland Barthes escribe en El mundo de la lucha libre ( The World of Wrestling) que el poder reside no en los puñetazos, sino en los símbolos: Lo que se presenta al público es el gran espectáculo del sufrimiento, la derrota y la justicia. La lucha presenta el sufrimiento humano amplificado con las máscaras, la lucha es el único deporte que proporciona una imagen externalizada de tortura. Pero aquí nuevamente la imagen está involucrada en el juego, y el espectador no quiere en realidad que sufran los competidores, sólo disfruta la perfección de la iconografía .

El (des)orden mundial. Tradicionalmente, Estados Unidos se ha centrado en un orden multilateral basado en tres pilares: las normas, los mercados abiertos y los derechos humanos. Se trataba de un liberalismo en el sentido de los derechos políticos. Por el contrario, la administración de Trump se basa en la arbitrariedad, la dominación y la desigualdad entre los actores del sistema internacional.

Los nuevos espectadores. Hoy el teatro político se dirige a dos audiencias: la humana y las algorítmicas, como señala Kyla Scanlon en su texto “ How the US-China Trade War Became Political Theater” (mayo 15 de 2025). Todo tuit relevante –por quienlo emite o por el momento en que lo emite–, todo escalamiento en la retórica se amplifica en las redes sociales, que recompensan el involucramiento del espectador, independientemente que expresen una ilusión de larealidad.

Deal or no deal. Para Trump, los deals no son una prueba de lealtad: son una prueba de dominio. Si cedes en el acuerdo, siempre te pedirán más, porque habrás mostrado tu debilidad ante el consorcio trumpiano. Los verdaderos tratos no se hacen a partir de la retórica, sino de las reuniones y acuerdos fuera del dominio público.

China. Cada vez queda más claro que en el proyecto estratégico de Trump y sus oligarcas, el enemigo a largo plazo es China. El actual intento de repliegue de zonas conflictivas en el mundo y la construcción de una fortaleza estadunidense corresponde con esos propósitos. Pero a corto plazo su verdadero enemigo social, político y, sobre todo cultural, es la Unión Europea.