La propuesta de gravar con 3.5 por ciento las remesas, aprobada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos no es justa, no es un impuesto legítimo , aseguró Vidal Llerenas, subsecretario de Economía. Añadió que en caso de que finalmente sea avalado por ambas cámaras, no va a ser sencillo hacerlo cumplir, porque hay muchos mecanismos por los que se puede enviar dinero.

Luego de recalcar que ese nuevo impuesto no sólo es injusto, indebido y autoritario , dijo en entrevista que no me parece correcto que se establezca un tipo de triunfo. Esteban Moctezuma es un buen embajador, un hombre cuidadoso y prudente. Claro, estaba a 5 por ciento la intención (de fijar el impuesto), baja a 3.5, pero no debe haber ninguno, ni un solo porcentaje de gravamen .

El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira, también estimó que el nuevo impuesto no se debe celebrar. Es un golpe muy duro a la economía de muchas familias y tiene un impacto terrible, porque estos recursos llegan a zonas y estados muy específicos que sostienen su economía gracias al esfuerzo de los migrantes .

Llerenas dijo que habrá que esperar la determinación de los legisladores estadunidenses para saber qué mecanismos van a poner , porque retomó que no será sencillo hacerlo cumplir.