El plan fue mantener la calma, seguir a los rivales clave y defender la camiseta, y lo hicimos a la perfección. Tal vez en el papel no soy el favorito, pero tengo que ser fuerte y escuchar a los chicos del equipo , señaló el mexicano con un semblante de tranquilidad mientras porta por quinta jornada consecutiva la maglia rosa.

El mexicano sólo fue superado ahora por Pedersen (Lidl Trek), quien consiguió el primer puesto en esta etapa después de un sprint, con el cual relegó al belga Wout van Aert (Team Visma-Lease a Bike) al segundo escalón.

El momento de lanzar mi esfuerzo lo dictó el instinto. Tuve que abrirme por el lado derecho, cerca de las vallas, así que arranqué un poco antes de lo que quería , apuntó Pedersen.

Fue la cuarta victoria para Pedersen en esta edición del Giro de Italia tras una exhibición de poten-cia en el ascenso al santuario de Monte Berico.

Sin embargo, el buen desempeño de Del Toro le permitió obtener por segundo día consecutivo un bono de dos segundos durante un sprint intermedio a 10 kilómetros de la meta, mientras Ayuso sumó cuatro.

“Hoy me faltaron las piernas necesarias para el sprint. Pedersen y Van Aert llegaron rapidísimos e intenté seguirlos, pero no me dieron las extremidades”, dijo Del Toro, aunque mantiene el buen ánimo por el liderato.

Incluso, para la etapa 14 se esperan pocos cambios en la clasificación general, pues será una ruta mayormente plana, de 195 kilómetros desde Treviso, cruzando la frontera hacia Eslovenia con un final en Nova Gorica. Una nueva jornada para que Del Toro mantenga su brillo.