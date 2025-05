Asimismo, dio a conocer que Alonso tomará las riendas del club tras su salida. No quiero dar consejos, cada uno tiene su idea de futbol. Es una fortuna entrenar al Real Madrid y le deseo toda la suerte del mundo. Tiene las características para dirigir este club , afirmó.

Estos días son de mucha emoción, no estoy triste, sino muy contento, se acabó una etapa muy importan-te en mi trayectoria. Hice todo lo que podía por este club, nos vamos felices teniendo en cuenta que este día tenía que pasar , dijo el timonel en conferencia antes del encuentro de hoy ante la Real Sociedad, el último de la temporada en la Liga de España.

Madrid. Como el técnico más laureado en la historia del Real Madrid –con 15 títulos–, Carlo Ancelotti dijo adiós ayer al equipo con la mirada puesta en dirigir a Brasil. El timonel de 65 años aseguró que no traiciona a los aficionados, al tiempo que reveló el arribo de Xabi Alonso, ex estrella del plantel, como entrenador.

No tengo ningún problema si lloro, va a ser un día muy bonito. Lo comparto con Luka, quien ha sido un apoyo espectacular en esta etapa , remarcó.

Rumbo a Brasil

Ancelotti habló también sobre la Canarinha, a la que dirigirá a partir de este lunes. No tengo ganas de entrenar a otro club, el futuro inmediato es hacerlo bien con Brasil. No quería traicionar al Real Madrid con otro equipo, y voy a una selección que tiene mucha historia en el futbol. Es un gran desafío. Me encanta esta oportunidad de preparar un Mundial con Brasil .

Por otro lado, el delantero brasileño Vinicius envió ayer una carta de agradecimiento al estratega, al tiempo que le dio la bienvenida a la selección carioca.

Gracias, míster. Por tanto. Eres el mejor. Desde tu llegada a Madrid ha cambiado mi vida como jugador y persona. Me diste confianza, me hiciste crecer y estuviste a mi lado en cada momento, dentro y fuera del campo , mencionó el atacante.