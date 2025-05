El ex futbolista Alfonso Sosa, director técnico de Leones Negros y conocedor de situaciones que afectan a los profesionales en la Liga de Expansión, convierte la conferencia antes de la final contra la Jaiba Brava en una arena para discutir el reclamo presentado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por 10 clubes de la categoría para restablecer el ascenso a la Primera División.

Atlante, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Cimarrones de Sonora, Alebrijes de Oaxaca, Mineros de Zacatecas, Venados FC, Leones Negros y Jaiba Brava –estos dos últimos finalistas del Clausura 2025– son los clubes que firmaron la solicitud, de acuerdo con el documento que publicó el propio TAS.

Contrario a la opinión de Sosa, Chima Ruiz prefirió no opinar de circunstancias que están fuera de su alcance. Estamos cerca de un gran logro, lo otro no nos compete a nosotros, sino a la gente de pantalón largo , advirtió, pese a la inclusión de la entidad tampiqueña en el documento presentado el lunes ante el TAS. Esta plaza (Tampico) es importante, tiene historia en Primera División. Me trajeron para hacer cosas importantes .

En el primer capítulo de la final, la Jaiba Brava derrotó 2-1 a la Universidad de Guadalajara con goles de Omar Soto y Rubén Domínguez. Esta noche ambos conjuntos definirán al campeón en el estadio Jalisco, con el trofeo como único premio.