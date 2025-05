Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 24 de mayo de 2025, p. 9

En el estadio Ciudad de los Deportes, directivos del club Toluca y aficionados que asistieron el jueves a la final de la Liga Mx sufrieron el robo de carteras y celulares en los pasillos que conectan a las puertas de salida. Los errores de logística y la falta de vigilancia en la zona de palcos y plateas, por donde grupos de personas caminaban en contra sentido y bloquearon el paso de elementos de seguridad, alertaron sobre la inseguridad de un inmueble que hasta mayo de 2022 las autoridades del torneo consideraron no apto para la Primera División.

Cerca de mil 500 elementos de la policía y seguridad privada desplegaron un operativo con protoco-los de emergencia para prevenir y atender cualquier incidente, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La cúpula de los Diablos desconoce en qué consistieron. Nos robaron cuatro celulares al salir del palco , reveló a La Jornada el presidente de los Diablos, Francisco Suinaga, molesto por las fallas de seguridad al salir de uno de los palcos del recinto, donde otros colaboradores reportaron también el despojo de sus aparatos electrónicos.

Es increíble que no prevengan este tipo de actos, porque por ahí pasa la directiva de todo un equipo. No nos cuidaron. Uno de los que estaba cerca de nosotros no era de la seguridad del estadio , agregó en referencia al personal de seguridad privada de Grupo Lobo, repartido en diferentes sectores con la tarea de proteger a los más de 30 mil asistentes al partido. Los oficiales de la Liga notificaron al presidente Mikel Arriola los incidentes que afectaron a los escarlatas. ¿Ya se fue (Santiago) Baños? , preguntó a integrantes del staff del América al no recibir respuesta de ningún mando. Bueno, pues díganle a él que me eche una llamada .

Los actos delictivos en el recinto de la colonia Nochebuena –clausurado en noviembre por la alcaldía Benito Juárez al incumplir medidas de protección civil y donde seguidores del América atacaron a un periodista con un arma blanca por documentar una pelea en las inmediaciones del lugar– afectaron también a más asistentes al término de la final de ida de la Liga. A nosotros también nos robaron. Vimos a otras cuatro personas gritando y reclamando a la policía que no hacía nada. Fue un robo masivo , sostuvo Guillermo Olivares, fanático de los Diablos y uno de los afectados en la puerta 1 al igual que varios de sus amigos.