La primera fue A Cosmic Rhythm With Each Stroke, de hace nueve años.

Sigue en el disco otro poema en música: Pilgrimage, para abrir paso a Kite (for Refaat Alareer), dedicada al poeta palestino Refaat Alareer, muerto durante un ataque aéreo israelí y autor del poema If I must die.

Destaca la composición segunda de las cinco que integran el disco, titulada Turiya: Alice Coltrane Meditations and Dreams: Love, de 17 minutos de duración, escrita por Wadada en dedicación a la viuda de John Coltrane, practicante de la meditación budista y de una música profundamente espiritual como la de todo el disco, por cierto atribuido a Cyrille porque la mayor parte de la música en este álbum está escrita por él. La guitarra de Bill Frisell suena sencillamente sublime.

Hay mucha magia en los discos de Wadada. Destaquemos el álbum titulado Central Park’s Mosaics of Reservoir, Lake, Paths an Gardens, bellísimo manifiesto sicológico, en lugar de lo que se esperaría como un retrato en música de los paisajes y recovecos del Central Park.

El disco lo concibieron Wadada y la gran dama del gospel Amina Claudie Myers, otra colaboradora inscrita en la gran tradición fundada por Lester Bowie y su Art Ensemble of Chicago.

Claudine formó parte también de la legendaria Liberation Music Orchestra, que fundó otro músico estadunidense comunista, el gran Charlie Haden.

Está claro que estamos en presencia de la gran comunidad de músicos negros de izquierda, quienes mantienen una revolución artística y humanística preñada de belleza con sus obras tan sorprendentes.

Desde el inicio, con la pieza titulada Conservatory Gardens, el disco destila un claro ambiente impresionista donde los nenúfares de Monet y las armonías de Debussy está siempre presentes en nuestra mente, que discurre por senderos de delicia.

Hay momentos de bebop y mucho cool, en claro homenaje a Miles Davis y en otros pasajes escuchamos con claridad la vocación sinfónica que estableció Philip Glass para la música contemporánea y en los momentos en que Wadada en trompeta y Amina en teclados entablan conversaciones, nuestra mente entra en fiesta.

El disco culmina con otro homenaje: Imagine, A Mosaic for John Lennon, una elegía erigida al lado de las veladoras, flores y sonrisas que suelen poblar a diario ese lugar de culto.

Otra colaboración valiosa de Wadada con una mujer líder está documentada en el hermoso disco Twine Forest, de 2013, cuya autoría se atribuye a la gran pianista de Arizona, radicada en Nueva York, Angelica Sanchez, quien además de dirigir su propio cuarteto, se dedica a la composición, y algunos de esos frutos están en este disco.

En la página web de Wadada se leen manifiestos superpuestos a fotografías devastadoras de la situación en Gaza, masacrada por Israel, frente a lo cual escribe el músico: Se lee en letras grandes: detengan la guerra , y menciona: Gaza, Palestina, Etiopía, Sudán, Congo, Ucrania, Mayanmar.

Y abajo: Todos los conflictos y problemas de la sociedad deberían resolverse a través del diálogo diplomático y los acuerdos en consenso entre la sociedad civil y no a través de los gobiernos .

Es por eso que la discografía de Wadada es plena en manifiestos en música desde sus propios títulos, como las piezas dos y tres de su disco The Nile, de 2014: Sings and Symbols of Humanity, el segundo, y Civilization of Barbarism, el tercero.

El disco Ten Freedom Summers, de 2012, es una sinfonía humanística, política y revolucionaria, como el track 5: The Little Rock Nine: A Force for Desegregation in Education, donde claramente está el legado de los grandes escritores negros que inspiraron los movimientos de liberación y lucha de esa comunidad.

En su texto titulado Philosophy and Language of Music, Wadada vierte sus conceptos desarrollados durante décadas en torno a la misión del músico en la sociedad y a la naturaleza misma de la música.

Su concepción del espacio y del tiempo y su clasificación del término improvisación , en cinco distintas acepciones, de las cuales la palabra Crear tiene tres tipos de clasificación y la propia Creación en sí misma, otras dos acepciones .

Diserta: Ofrezco la palabra Crear como una definición clara, cuyo significado está en contexto directo con el proceso de hacer arte en el momento presente. Crear también refiere la tarea de un ejecutante en un ensamble de músicos que está creando su propia parte mientras el conjunto está tocando música que fue compuesta o aprendida .

Concluye: Lo que nos distingue como seres humanos es la inspiración y los conocimientos para tomar decisiones coherentes a partir de la ciencia, el arte y una práctica espiritual honesta que nos permite cuidar a los demás y al mundo en que vivimos .

He aquí a un músico humanista, hacedor de prodigios en sonido, magia y pensamiento. Escuchémoslo en ascenso junto a él.

